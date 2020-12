Kokainhändlerring: Schweizer Behörde klagt Credit Suisse in Geldwäsche-Fall an

Der Anklageerhebung sei nach umfangreichen Ermittlungen erfolgt. Mit dem Ende des Kommunismus in Bulgarien hätten sich Spitzensportler nach anderen Einnahmequellen umgesehen. So seien etwa auch viele Ringer von mafiösen Clans angesprochen worden. Einer von ihnen habe einen Kokainhändlerring aufgebaut. Der Erlös aus dem Betäubungsmittel-Handel sei mindestens im Zeitraum zwischen 2004 und 2007 auf Bankkonten unter der Kontrolle der kriminellen Organisation in der Schweiz deponiert und danach insbesondere durch Immobilienkäufe in Bulgarien und in der Schweiz in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust worden.