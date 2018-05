Kommentar: DGB lässt klaren Kurs vermissen

Hoffmann kann noch so oft betonen, dass täglich 850 Mitglieder neu in eine der acht DGB-Gewerkschaften eintreten. Es reicht nicht, um den Schrumpfungsprozess zu stoppen. Die Ideale von Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit, die jetzt auch beim Bundeskongress wieder hochgehalten werden, verfangen offenbar in einer zunehmend fragmentierten Arbeitswelt immer weniger. Das umso mehr, als die Menschenfänger vom rechten Rand die Abstiegsängste gerne aufgreifen und mit vermeintlich einfachen Botschaften um Zustimmung werben. Dass die AfD in Ostdeutschland so stark ist, hat auch damit zu tun, dass die neuen Länder auch fast 30 Jahre nach der Wende noch ein weißer Fleck auf der gewerkschaftspolitischen Landkarte sind.