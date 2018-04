Kommentar: Macrons Freundschaft zu Trump hat einen doppelten Boden

Eine besondere Männerfreundschaft verbindet angeblich Donald Trump und Emmanuel Macron. Beim Besuch des französischen Präsidenten in Washington zeigt sich die Doppelbödigkeit dieser Sonderbeziehung. Macrons Kussattacke auf den erstarrten US-Präsidenten eröffnete am Montag die Freund- oder Feindseligkeiten. In Frankreich völlig normal, wirkt ein Männerkuss in den USA fast wie ein homosexuelles Statement.