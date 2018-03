Kommentar: Peinlich Panne beim Exportschlager Xetra

An einem solchen Tag ist ein funktionierendes Handelssystem extrem wichtig. Denn am Derivatemarkt wird ein enormes Volumen gehandelt. Auch wenn es sich empirisch schwer beweisen lässt, liegt an solchen Tag immer der Verdacht nahe, dass Großanleger die Kurse in für sie günstige Richtungen bewegen könnten. Nicht auszudenken, wenn das Xetra-System dann versagen sollte.