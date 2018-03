Kommentar zur Grippewelle: Kranke, bleibt zu Hause!

Denn gerade in den ersten zwei bis drei Tagen, nachdem die Beschwerden angefangen haben und die Nase hyperaktiv Schleim produziert, juckt oder brennt, sind wir am meisten infektiös und verwandeln unsere Arbeitsplätze in eine Virenfalle für gesunde Kollegen. Wer niest, kann seine Krankheitskeime gut und gerne fünf bis zehn Meter durch den Raum katapultieren.