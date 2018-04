Kommentar zur Industrie 4.0        : Die letzte digitale Chance für deutsche Unternehmen

Noch sind längst nicht alle Fabriken digitalisiert. Doch in der ersten Runde der Digitalisierung der Industrie haben sich die deutschen Unternehmen nicht so schlecht geschlagen. Die Idee einer durchgängigen Digitalisierung in der Fertigung – vom Entwurf eines Produkts am Computer über die gleichzeitige Planung seiner Produktion bis hin zur Überwachung der Fertigung mit unzähligen vernetzten Sensoren – unter dem Schlagwort Industrie 4.0 ist ja quasi auch eine deutsche Erfindung.