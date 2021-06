Kommerzielle Raumfahrt: Virgin Galactic darf ins All fliegen – US-Flugaufsicht FAA gibt grünes Licht

Der Milliardär Richard Branson darf jetzt Touristen ins All bringen. Sein Unternehmen Virgin Galactic erhielt nach Angaben vom Freitag grünes Licht von der US-Flugaufsicht FAA. Virgin Galactic-Chef Michael Colglazier sagte, die Erlaubnis der FAA sei ermutigend. Für den Sommer sei der erste voll bemannte Testflug geplant. Erst im vergangenen Monat war ein bemanntes Raumschiff des Unternehmens das erste Mal vom neuen Hauptquartier in New Mexiko aus ins All geflogen.