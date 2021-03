Kommerzielle Raumfahrt: VSS Imagine: Virgin Galactic zeigt neues Raumfahrzeug

Im Sommer sollen Colglazier zufolge auch die letzten Tests für Raumschiffe der gegenwärtigen Virgin-Galactic-Generation laufen. Das Unternehmen will Passagiere ins All fliegen, allerdings nicht in eine Erdumlaufbahn. Dafür werden Raumschiffe mit einem Flugzeug in 15 Kilometer Höhe geflogen, klinken aus und zünden ihre Raketentriebwerke, um auf gut 80 Kilometer zu steigen. Anschließend sollen sie im Gleitflug landen.