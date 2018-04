Kommunikation mit Tools: Wie Sie aus jedem Mitarbeiter einen Experten machen

Dafür kann sie bei anderen drängenden Problemen helfen. Etwa bei der Weiterbildung: Über Live-Videos im Internet könnte ein Maschinenführer in der Industrie zum Beispiel seinen Kollegen zeigen, wie die neue Anlage bedient wird. "Aus dem Mitarbeiter wird so ein Experte", sagt Geoffroy de Lestrange, zuständig für das Produktmarketing des Softwareanbieters Cornerstone on Demand. "Das motiviert ihn noch einmal extra." Im Recruiting hilft Software, große Mengen an Bewerbern zu kategorisieren - und selbst Bescheid zu geben, wenn in Zukunft eine verwandte Stelle in der Firma zu besetzen ist.