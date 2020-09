Kommunikationsdienst Slack verbucht starkes Wachstum – Aktie bricht trotzdem ein

Der Bürokommunikationsdienst Slack hat trotz kräftigen Wachstums in der Coronakrise die Anleger enttäuscht. Nicht zuletzt dank des Trends zur Heimarbeit in der Pandemie legten die Erlöse im zweiten Quartal im Jahresvergleich um überraschend starke 49 Prozent auf 215,9 Millionen Dollar (183,4 Millionen Euro) zu, wie Slack am Dienstag nach Börsenschluss in San Francisco mitteilte.