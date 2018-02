Komplexe Finanzinstitutionen: US-Finanzministerium will umstrittene Banken-Konkursregel erhalten

WashingtonDas US-Finanzministerium empfiehlt ein Festhalten an einem umstrittenen Teil der Banken-Konkursregeln und stellt sich damit auf die Seite großer Geldhäuser. Die „orderly liquidation authority“ (OLA), geschaffen 2010 als Teil der Dodd-Frank-Gesetze in Reaktion auf die Finanzkrise, solle als „Notfall-Werkzeug“ beibehalten werden, erklärte das Ministerium am Mittwoch. Viele Politiker haben die Regel als verstecktes Rettungsprogramm für Konzerne auf Kosten der Steuerzahler kritisiert. Präsident Donald Trump hatte im April eine Prüfung der OLA angeordnet.