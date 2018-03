Komplexes Finanzprodukt: Weiterer Rechtsstreit zu Volatilitätspapier der Credit Suisse

New YorkDie Rechtsstreitigkeiten um ein komplexes Finanzprodukt der Credit Suisse weiten sich aus: Am Donnerstag verklagte ein Investor die Großbank sowie den Vermögensverwalter Janus Henderson in den USA. Beide Institute hatten die Anschuldigungen zurückgewiesen. Bereits am Mittwoch hatten Anleger die Bank und einige ihrer Manager nach dem Kurssturz bei dem Volatilitätsprodukt verklagt. Die Papiere, mit denen Anleger auf geringe Kursschwankungen des US-Aktienmarktes wetten konnten, hatten Anfang Februar massiv an Wert verloren. Daraufhin nahm die Großbank sie vom Markt.