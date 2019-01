 Konjunktur: Altmaier sieht gute Chancen für anhaltenden Aufschwung

Im zweiten Halbjahr 2018 hätten zwar der Brexit, die internationalen Handelskonflikte und neue Prüfzyklen der Automobilindustrie des Wachstum verlangsamt, sagte Altmaier. „Dennoch befinden wir uns nach wie vor in einem Aufschwung.“ Ob dieser 2019 weitergehe, hänge auch davon ab, ob die Wirtschaft insgesamt ihre Geschäftsmodelle und Verfahren an Innovationsprotzessen wie Elektromobilität und an die digitalen Umbrüche anpasse, um weltweit vorn dabei zu bleiben.