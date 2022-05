Konjunktur „Anzeichen für Rezession nicht sichtbar“ – Stimmung der Wirtschaft hellt sich überraschend auf

Der russische Einmarsch in die Ukraine sorgt für steigende Rohstoffpreise, mehr Lieferengpässe und erhöht die Unsicherheit bei Firmen und Verbrauchern. Das schwächt die Konjunktur vor allem in der Industrie und am Bau, während manche Dienstleister mit Abebben der Coronakrise an Zuversicht gewinnen.