Konjunktur: Arbeitslosenquote in Eurozone sinkt auf Rekordtief

Allerdings wurde die Quote für Februar revidiert, von zuvor 6,8 auf 6,9 Prozent. In den vergangenen Monaten ist die Arbeitslosigkeit in den 19 Mitgliedsländern der Eurozone tendenziell gesunken. Ein Jahr zuvor hatte die Quote bei 8,2 Prozent gelegen. In der gesamten EU war die Entwicklung ähnlich.