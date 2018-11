Konjunktur: Arbeitslosigkeit in Eurozone verharrt auf Zehnjahrestief

Nach wie vor unterscheidet sich die Lage auf den nationalen Arbeitsmärkten teils stark. Während die Arbeitslosigkeit in Griechenland und Spanien mit zweistelligen Quoten weiterhin sehr hoch ist, ist sie in Deutschland mit am geringsten in Europa. Allerdings hat sich die Lage auch in Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit in den vergangenen Jahren deutlich gebessert.