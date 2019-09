Konjunktur: Auch Mittelstand bekommt Abschwung zunehmend zu spüren

„Konnte der in der Breite auf das Inland fokussierte Mittelstand bislang von der noch relativ soliden Binnennachfrage profitieren, so bekommt auch er allmählich die direkten und indirekten Folgen des heftigen außenwirtschaftlichen Gegenwinds einschließlich der handelspolitischen Unwägbarkeiten zu spüren“, erklärte die KfW mit Blick auf Brexit, Handelsstreit und schwächerer Weltkonjunktur. Von diesen Ansteckungseffekten betroffen seien in erster Linie Großhändler und Dienstleister.