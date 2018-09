Konjunktur: Aufschwung setzt sich in zweiter Jahreshälfte fort

BerlinDie Bundesregierung rechnet ungeachtet eines schwierigeren Umfelds mit einem anhaltenden Aufschwung in Deutschland. „Die deutsche Konjunktur zeigt sich solide, trotz eines schwachen Welthandels und außenwirtschaftlicher Unwägbarkeiten“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. „Der Aufschwung wird sich im zweiten Halbjahr trotz der Unsicherheiten aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld fortsetzen.“ Getrieben werde er vor allem von der Binnenwirtschaft, etwa Dienstleistern und der Baubranche.