Konjunktur: „Auftakt für Rezession“: Unternehmen drosseln Produktion

Berlin Die Produktion in Deutschland ist unerwartet stark geschrumpft und macht damit eine Rezession wahrscheinlicher. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im Juni zusammen 1,5 Prozent weniger her als im Vormonat, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet. Im gesamten zweiten Quartal nahm die Produktion damit um 1,8 Prozent ab.