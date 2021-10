Konjunktur: Aufträge der deutschen Industrie brechen ein – 7,7 Prozent weniger Bestellungen

Das war der größte Rückgang seit April 2020, als die Coronakrise für eine Nachfrageflaute sorgte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang von 2,1 Prozent gerechnet. Der Einbruch folgt allerdings auf sehr kräftige Anstiege in den Vormonaten Juli (plus 4,9 Prozent) und Juni (plus 4,6 Prozent), die mitunter durch Großaufträge im sonstigen Fahrzeugbau – etwa Flugzeuge, Schiffe und Züge – zustande kamen. Auch die Betriebsferien der Autobauer, die in den August fielen, dürften zum Minus beigetragen haben.