Konjunktur: Auftragsbestand der deutschen Industrie erreicht im April ein Rekordniveau

Die deutsche Industrie hat so viele Aufträge wie nie. Der Bestand wuchs im April um 2,9 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. „Der Auftragsbestand stieg damit im elften Monat in Folge und hat seinen höchsten Stand seit Einführung der Statistik im Januar 2015 erreicht“, hieß es dazu.