Konjunktur: Auftragsbestand der deutschen Industrie erreicht Rekordhoch

Die Bestellungen entwickeln sich nun schon seit Monaten stärker als die Umsätze. „Die Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe erhielten also mehr neue Aufträge als sie abarbeiten konnten“, fassten die Statistiker die Entwicklung zusammen. „Ein wesentlicher Grund für den hohen Auftragsbestand dürften Lieferengpässe bei Vorprodukten sein.“ So leiden etwa die Autobauer am Chip-Mangel, weshalb sie trotz starker Nachfrage nicht so viele Fahrzeuge bauen können.