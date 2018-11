Konjunktur: Auftragsbestand der deutschen Industrie legt spürbar zu

Die hohe Reichweite gilt als Puffer in unruhigeren Zeiten, da neue Handelshürden wie die von den USA verhängten Schutz- und Strafzölle weltweit auf die Weltkonjunktur drücken. Darunter leidet auch die exportabhängige deutsche Industrie. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet deshalb damit, dass die Ausfuhren in diesem Jahr mit 2,8 Prozent nur noch halb so kräftig wachsen wie im langjährigen Schnitt. Für 2019 wird sogar nur ein Plus von 2,5 Prozent erwartet.