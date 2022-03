Konjunktur: Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt erstmals seit knapp zwei Jahren

Der Auftragsstau in den deutschen Industriebetrieben ist im Januar erstmals seit fast zwei Jahren gesunken. Der Bestand an Bestellungen sei um 1,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. „Der Auftragsbestand ist damit das erste Mal seit Mai 2020 wieder gesunken“, hieß es dazu. Dieser Rückgang könne auf „Bereinigungen älterer Auftragsbestände durch die Unternehmen hinweisen“.