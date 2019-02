 Konjunktur: Bestätigt: Deutsche Wirtschaft stagniert im vierten Quartal

Die Einschätzung des ING-Ökonoms Carsten Brzeski klingt positiver. „Die vorübergehenden Probleme in der Automobilindustrie verbergen solide Fundamentaldaten für die gesamte Wirtschaft“, so Brzeski. „In ein paar Monaten sollte die deutsche Wirtschaft jedoch wieder in der Lage sein, ihr wahres Gesicht zu zeigen.“