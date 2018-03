Konjunktur: Bremen und Berlin sind Deutschlands überraschende Wachstums-Champions

Aus Sicht von Arbeitgebern dürfte es interessant sein, sich das Lohnkostengefälle zwischen Berlin und Brandenburg anzuschauen: Während die Lohnkosten je Arbeitnehmer und Jahr in der Hauptstadt 42.632 Euro erreichten, liegen sie in Brandenburg bei nur 34.747 Euro. Nur in Mecklenburg-Vorpommern lagen sie mit 33.296 Euro noch niedriger. Am teuersten ist die Beschäftigung eines Arbeitnehmers in Baden-Württemberg mit 44.826 Euro, gefolgt von Bayern mit 44.315 Euro.