Konjunktur: Britische Beschäftigung steigt in Rekordtempo

Die Zahl der Erwerbstätigen in Großbritannien liegt nach einem Rekordanstieg im August wieder über dem Vor-Corona-Niveau. Sie stieg im August um 241.000 zum Vormonat auf 29,1 Millionen, wie das Statistikamt am Dienstag in London mitteilte. „Alle Regionen mit Ausnahme von London, Schottland und dem Südosten liegen jetzt über dem Niveau von vor der Pandemie“, fasste das Statistikamt zusammen.