Konjunktur: Britische Verbraucher konsumieren vor Brexit weniger

Die britischen Verbraucher knausern vor dem am 31. Januar geplanten EU-Austritt ihres Landes beim Geldausgeben. Ihre Konsumausgaben fielen im Dezember um 0,6 Prozent zum Vormonat, wie das Statistikamt ONS am Freitag bekanntgab. Damit sind sie nun schon seit fünf Monaten nicht mehr gestiegen - eine so lange Durststrecke gab es zuletzt 1996.