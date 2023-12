Konjunktur: Britische Wirtschaft schrumpft überraschend – Rezession droht

Die Finanzmärkte erwarten zugleich, dass die Bank of England (BoE) den Leitzins bei ihrer Sitzung am Donnerstag bei 5,25 Prozent vorerst belässt. Demnach dürften die Notenbanker erneut signalisieren, dass sie noch nicht bereit seien, den Leitzins zu kappen, da sie weiter gegen die hohe Inflation kämpfen. Paul Dales, Großbritannien-Chefökonom bei Capital Economics, sagte, die Oktober-Daten deuteten darauf hin, dass sich Großbritannien womöglich in einer Rezession befinde.