Konjunktur: Bundesregierung erwartet keine ausgeprägte Rezession

Die Bundesregierung rechnet mit einer anhaltenden Konjunkturflaute, erwartet aber keine schwere Rezession. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Schwächephase“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums. „Ein stärkerer Abschwung oder gar eine ausgeprägte Rezession sind gegenwärtig nicht zu erwarten. Allerdings zeichnet sich nach den Indikatoren auch noch keine konjunkturelle Trendwende zum Besseren ab.“