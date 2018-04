Konjunktur: Bundesregierung will wohl Wachstumsprognose für 2018 senken

BerlinDie Bundesregierung senkt einem Insider zufolge ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt steige voraussichtlich um 2,3 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag erfuhr. Im Januar war die Regierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht noch von 2,4 Prozent ausgegangen, nachdem es 2017 zu 2,2 Prozent gereicht hatte.