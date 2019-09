Konjunktur: China will Wirtschaft mit Investitionen und Reformen stützen

China will angesichts einer schwächelnden Wirtschaft die Konjunktur mit staatlichen Anreizen anschieben. Dazu gehörten Investitionen in Infrastrukturprojekte und in regionale Entwicklung, teilte der Staatsrat am Sonntag mit. Gleichzeitig solle eine vorsichtige Geldpolitik mit einer „angemessen“ breiten Liquidität beibehalten werden.