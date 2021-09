Konjunktur Chinas Außenhandel entwickelt sich besser als erwartet

Der chinesische Außenhandel hat sich im August deutlich besser entwickelt als erwartet. Die Exporte legten in US-Dollar berechnet um 25,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie der Zoll am Dienstag berichtete. Die Importe wuchsen sogar um 33,1 Prozent. Experten hatten mit einer Abschwächung des Wachstums gerechnet. Insgesamt gab es ein Plus von 28,8 Prozent.