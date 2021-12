Konjunktur Chinas Außenhandel legt kräftig zu – doch Deutschland profitiert davon kaum

Chinas Außenhandel boomt: Zwar haben die Exporte etwas an Fahrt verloren, doch übertreffen seine Importe die Erwartungen. Wie der Zoll am Dienstag in Peking berichtete, stieg der Außenhandel in US-Dollar berechnet im November kräftig um insgesamt 26,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.