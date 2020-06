Konjunktur: Chinas Industrie steigert Produktion schwächer als erwartet

In China kommt die Industrie nach den Corona-Beschränkungen nur langsam wieder in Fahrt. Im Mai wuchs die Produktion um 4,4 Prozent im Jahresvergleich, wie amtliche Daten am Montag zeigten. Aber der Zuwachs fiel geringer aus als erwartet: Von Reuters befragte Analysten hatten mit einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von fünf Prozent gerechnet, da mehr Unternehmen ihre Produktion wieder aufgenommen hatten. Dies deutet darauf hin, dass die Wirtschaft Chinas nach der Coronavirus-Krise immer noch darum kämpft, wieder auf Kurs zu kommen.