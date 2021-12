Konjunktur Chinas Industrie zeigt sich trotz Corona-Ausbrüchen robust

Die Stimmung in der chinesischen Industrie hat sich laut einem wichtigen Konjunkturindikator zum Jahresende überraschend positiv entwickelt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat von 50,1 auf 50,3 Punkte, wie das Statistikamt in Peking am Freitag mitteilte. Ein Wert über der Marke von 50 Punkten bedeutet eine Ausweitung der industriellen Tätigkeit, ein Wert darunter kommt einem Rückgang gleich.