Konjunktur: Chinas Industrieproduktion wächst langsamer

PekingDie Industrieproduktion in China ist seit Jahresbeginn so langsam gewachsen wie seit 17 Jahren nicht mehr. Das Nationale Statistikamt nannte den Zuwachs für Januar und Februar am Donnerstag mit 5,3 Prozent. Das war weniger als erwartet – und der geringste Wert seit Anfang 2002. Die Produktionsbetriebe in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stoßen auf dem Heimatmarkt auf sinkende Nachfrage, und im Exportgeschäft wirkt sich der Handelsstreit mit den USA dämpfend aus.