Konjunktur: Chinesische Industrie wächst schneller – Einzelhändler ebenso

Trotz Engpässen und dem harten Vorgehen der Behörden gegen Corona-Ausbrüche hat die chinesische Wirtschaft im Oktober einen Zahn zugelegt. Darauf deuten das beschleunigte Wachstum von Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen hin. Die Unternehmen stellten 3,5 Prozent mehr her als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 3,0 Prozent gereicht, nachdem es im September nur einen Anstieg von 3,1 Prozent gegeben hatte.