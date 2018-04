Konjunktur: Der lange Aufschwung wird noch länger

Stärker in den Blick nehmen sollte die Regierung den internationalen Steuerwettbewerb. Die US, Großbritannien und Frankreich würden Unternehmenssteuern senken. Deutschland sollte „international koordiniert“ vorgehen, also: Genau analysieren, was die anderen tun, und – wenn möglich in Absprache mit Frankreich – ebenfalls handeln und die Unternehmenssteuerlast senken.