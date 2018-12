 Konjunktur: Deutsche Exporte legen im Oktober kräftig zu

WiesbadenTrotz internationaler Handelskonflikte haben die Geschäfte deutscher Exportunternehmen im Oktober deutlich an Schwung gewonnen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden Waren im Wert von 117,2 Milliarden Euro ausgeführt. Das waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie die Behörde am Montag in Wiesbaden mitteilte.