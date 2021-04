Konjunktur: Deutsche Industrie optimistisch – Verband hebt die Exportprognose an

Auch die von der Corona-Krise gebeutelten Maschinenbauer kommen immer besser in Schwung und heben zum zweiten Mal binnen weniger Monate ihre Produktionsprognose für 2021 an. „Wir erhöhen unsere bisherige Prognose um drei Prozentpunkte und erwarten nun für 2021 ein reales Produktionswachstum von sieben Prozent“, sagte der Präsident des Branchenverbandes VDMA, Karl Haeusgen, in einer Online-Pressekonferenz vor der Eröffnung der Hannover Messe.