Konjunktur: Deutsche Produktion sinkt überraschend

Trotz prall gefüllter Auftragsbücher kommt die Produktion in der deutschen Wirtschaft nicht so richtig in Gang. Wegen Engpässen bei Halbleitern, Bauholz und anderen Vorprodukten stellten Industrie, Bau und Energieversorger im April sogar ein Prozent weniger her als im März, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mitteilte.