Konjunktur: Deutsche Wirtschaft beendet das Jahr laut Bundesbank mit einer Rezession

Die deutsche Wirtschaft wird das Jahr nach Prognose der Bundesbank mit einer Rezession beenden. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im laufenden vierten Quartal „erneut leicht zurückgehen“, wie die deutsche Notenbank am Montag in ihrem Monatsbericht schrieb. „Ausschlaggebend dafür ist die Flaute in der Industrie und im Bau“, fügte sie hinzu.