Konjunktur: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Juni unerwartet an Schwung

BerlinDie deutsche Wirtschaft hat im Juni überraschend an Schwung zugelegt. Der Markit-Einkaufsmanagerindex - Industrie und Dienstleister zusammen - kletterte um 0,8 auf 54,2 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner Umfrage unter 800 Firmen mitteilte. Ökonomen hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet. Das Barometer hielt sich dank des ersten Anstiegs seit Januar klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. „Dank der Belebung des Servicesektors hat der Aufschwung in Deutschland wieder leicht an Dynamik gewonnen“, sagte Markit-Ökonom Phil Smith. „Allerdings dürfte das Wachstum im gesamten zweiten Quartal nur moderat ausfallen.“