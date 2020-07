Konjunktur Deutsche Wirtschaft kämpft sich zurück – Wachstum kommt in Sicht

Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich allmählich aus dem Corona-Tal heraus und kommt der Wachstumszone wieder näher. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Dienstleister und Industrie zusammen – stieg im Juni den zweiten Monat in Folge steil an und ließ damit das Rekordtief von April hinter sich, wie das Institut IHS Markit am Freitag zu seiner Umfrage unter Hunderten Unternehmen mitteilte. Auf Basis endgültiger Daten kletterte das Barometer auf nunmehr 47,0 Punkte von 32,3 im Mai. Die Vorabschätzung lag bei 45,8 Zählern.