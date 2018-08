Konjunktur: Deutsche Wirtschaft legt im zweiten Quartal kräftig zu

Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass der Aufschwung in Deutschland seinen Höhepunkt bereits hinter sich hat. So erwartet etwa die Bundesbank, dass die Wirtschaft im laufenden Sommer-Quartal etwas geringer wachsen dürfte „als im Mittel des ersten Halbjahres“. Dies liege auch an der schwächelnden Industrie.