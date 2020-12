Konjunktur: Deutschland exportiert im Oktober deutlich weniger als erwartet

Die zweite Corona-Welle bei vielen westlichen Handelspartnern schwächt das deutsche Exportgeschäft: Zwar wuchsen die Ausfuhren im Oktober bereits den sechsten Monat in Folge, doch fiel das Plus mit 0,8 Prozent zum Vormonat nur noch mager aus, wie am Mittwoch veröffentlichte Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen.