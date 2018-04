Konjunktur: Deutschlands Wirtschaft wächst weiter – wenn auch nicht mehr ganz so kräftig

Einen Monat später klingen die Konjunkturforscher wegen schwächerer Exportzahlen im Februar etwas vorsichtiger: In der Gemeinschaftsdiagnose für die Bundesregierung erwarten die Institute für 2018 nur mehr 2,2 Prozent Wirtschaftswachstum und im nächsten Jahr dann 2,0 Prozent. Das erfuhr das Handelsblatt am Mittwoch vorab von Insidern in Berlin. Veröffentlicht wird das Gutachten am Donnerstag. Beteiligt an dieser Prognose sind Ifo, DIW, IfW, IWH-Halle und RWI.