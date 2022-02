Konjunktur: DIW: Aufschwung im Frühsommer – Deutschland kann Abhängigkeit von russischem Gas bis 2030 senken

Das DIW-Institut rechnet ab dem Frühsommer mit einem Aufschwung in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte in diesem Jahr um 3,0 und 2023 dann um 2,9 Prozent wachsen, geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Prognosen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. 2021 hatte es zu einem Plus von 2,8 Prozent gereicht.