Konjunktur DIW: Deutsche Wirtschaft schrumpft im Schlussquartal um 0,1 Prozent

Die deutsche Wirtschaft verliert dem DIW-Institut zufolge im Schlussquartal an Fahrt und dürfte um 0,1 Prozent schrumpfen. „Stand jetzt können wir allenfalls auf eine rote Null hoffen“, erklärte DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen am Freitag. Die Industrie bleibe auch zum Jahresende stärker als noch im November erwartet im Rückwärtsgang. Die Zeichen stünden allerdings auf Besserung. „Denn die Unternehmen schauen – vor allem mit Blick auf das Auslandsgeschäft – wieder zuversichtlicher in die Zukunft.“